Affaire des passeports diplomatiques : Un des députés libre depuis dimanche

La sulfureuse affaire des passeports diplomatiques, qui avait tenu l'opinion publique et la société civile en haleine dans un passé récent, est sur le point de connaître son épilogue.



D'après Les Échos qui vend la mèche dans sa livraison de ce vendredi, le député Mamadou Sall, par ailleurs membre de l'Alliance pour la République (APR), est libre depuis dimanche.



Aux dernières nouvelles, renseignent encore les sources du journal, son collègue député et camarade de parti, Boubacar Biaye, pourrait, lui aussi, bientôt humer l'air de la liberté.



Pour rappel, les deux parlementaires de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) étaient condamnés par le juge correctionnel pour abus de confiance et escroquerie ainsi que complicité de faux et usage de faux.