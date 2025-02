Affaire des 125 milliards F Cfa : «Tahirou Sarr convoqué en même temps que Farba Ngom»

Après s'être présenté à la Division des investigations criminelles (Dic) ce lundi, le député-maire des Agnams, Farba Ngom, est attendu jeudi prochain, à midi, devant le Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (Pjf) dans l'affaire du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) mettant en cause un blanchiment présumé de capitaux estimé provisoirement à plus de 125 milliards de francs Cfa.



L'Observateur croit toutefois savoir que le responsable de l'Apr ne sera pas le seul à déférer à la convocation. Le journal du Groupe futurs médias signale que les poursuites déclenchées par le Parquet financier concernent «d'autres grandes figures du monde des affaires et de l'administration» dont l'homme d'affaires Seydou Sarr alias Tahirou Sarr.



La même source confie que ce dernier, qui «a reçu une convocation depuis vendredi» dernier, sera «entendu en même temps que Farba Ngom».



«Des patrons de Sociétés civiles immobilières [Sci] dont les structures auraient servi de relais financiers, ainsi que des responsables des Domaines et du Trésor [sont également visés]», complète L'Observateur.