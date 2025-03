Affaire des 125 milliards F CFA : Tahirou Sarr fait monter sa caution, la vérité sur le terrain à 394 milliards F CFA

Tahirou Sarr est revenu à la charge. Placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’instruction du dossier des 125 milliards de francs CFA, l’homme d’affaires a mis sur la table une caution d’un montant total de 419 milliards de francs CFA pour recouvrer la liberté. Il avait proposé la même formule au magistrat instructeur chargé de son affaire, pour 408 milliards, mais ce dernier avait rejeté la requête avant de l’envoyer en détention préventive.

D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 13 mars, Tahirou Sarr a adressé sa demande cette fois-ci à l’Agent judiciaire de l’État. Il lui a remis le fameux terrain situé à Mbane et valant 394 milliards, un chèque certifié de 11 milliards et deux immeubles évalués à 14 milliards, énumère le journal. Onze milliards de plus que sa proposition initiale, donc.

La même source a retracé l’histoire de la parcelle de Mbane : «Ce terrain appartenait à un ancien ministre du régime socialiste. Ce dernier l’avait hypothéqué pour garantir un prêt bancaire, mais faute de remboursement, la banque a fini par le saisir et le vendre aux enchères. C’est ainsi que Tahirou Sarr en est devenu propriétaire par voie judiciaire.»