Affaire des 10 milliards F CFA : Amadou Sall localisé aux…

Information Source A. Le quotidien d’information croit savoir que Amadou Sall fera faux bond au Pool judiciaire financier (PJF). Le fils de l’ancien Président Macky Sall est convoqué ce mercredi 7 mai dans le cadre de l’instruction de l’affaire d’une transaction de 10 milliards de francs CFA jugée suspecte par un rapport de la Centif.

«Selon nos informations, le mis en cause ne serait pas dans les dispositions de se livrer à la justice sénégalaise», rapporte le journal dans son édition de ce mardi 6 mai. Avant de poursuivre : «D'après des proches, Amadou Sall était jusqu’à la semaine dernière aux États-Unis [et] qu’il se déplace beaucoup. Il aurait même demandé à Abdou Karim Mbacké, également mis en cause dans le même dossier, de prendre la fuite. Ce que ce dernier n’a pas fait jusqu’aux dernières nouvelles.»