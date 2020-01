Affaire de la corruption à l'Iaaf : le dossier d'enquête concernant Papa Massata Diack transmis au parquet de Paris

Dans l’enquête sur la corruption à l’IAAF, la justice française avait en 2016 sollicité Dakar pour une demande d’entraide judiciaire, pour interroger Pape Massata Diack. Ce dernier avait été auditionné par le Doyen des juges qui l’a ensuite inculpé pour association de malfaiteurs, blanchissent aggravé, corruption active et corruption passive.



Selon une dépêche de l’Afp, le procès qui était prévu aujourd’hui, a été renvoyé parce que le Sénégal a fait parvenir "très récemment", des actes d'enquête qui avaient été demandés par les juges d'instruction en 2016 et auxquels Dakar n'avait jusque-là jamais répondu.



" Ces pièces, nous les avons reçues physiquement ce matin (…) n'avons pas pu les étudier ", ni les communiquer aux autres parties, a constaté l'un des procureurs financiers, Arnaud de Laguiche, en montrant aux juges une lourde pile de dossiers.



" Nous ne pouvons pas faire comme si ces pièces n'existaient pas ", a-t-il ajouté. L'autre procureur financier présent à l'audience, Eric Russo, a soulevé un second problème procédural dans le mandat d'arrêt international qui avait été décerné par la justice française contre Papa Massata Diack.