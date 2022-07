Affaire de la « Force Spéciale » : Amy Dia de Pastef arrêtée suite à une délégation judiciaire

Une nouvelle arrestation est notée dans le cadre de l’affaire de la «Force spéciale». Un autre élément de Pastef a été arrêté par la police, hier au quartier Sam Notaire de Guediawaye.



Amy Dia, 53 ans, a été arrêtée à la suite à une délégation judiciaire du juge du 2eme cabinet chargé du dossier.



Libération, qui rapporte son arrestation dans son édition du jour, précise que Nadine a été cueillie chez elle et conduite au commissariat central. Le journal ajoute qu’elle sera présentée ce mercredi au magistrat.





Les autres personnes visées par les mandats d’arrêt sont Aliou dit Dounkhaf, Ousmane Diouf, Yaya Cissé, Khadim Ndiaye, Babacar Ba, Ousseynou Seck alias Akhenaton et Max Killuminati. Ces deux derniers sont localisés en Europe.



Les membres de la « Force Spéciale » sont poursuivis pour les délits de complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’arme à feu.