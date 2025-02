Affaire West african energy : pourquoi le parquet s’oppose à la libération de Samuel Sarr

Placé sous mandat de dépôt depuis novembre dernier pour abus de biens sociaux portant sur 8,17 milliards de francs Cfa, dans le cadre de l’affaire West african energy (WAE), le projet de centrale électrique dont il est actionnaire et ancien directeur général, Samuel Sarr a introduit une demande de liberté provisoire. En attendant le verdict du juge du deuxième cabinet, chargé du dossier, le parquet a posé son véto.



Pour motiver son opposition, le ministère public a demandé un supplément d’informations, d’après L’Observateur. Il veut savoir si la rémunération de Samuel Sarr était conventionnellement et statutairement convenue et être davantage éclairé au sujet des justificatifs des 3,9 milliards de francs Cfa que le mis en cause déclare destinés au paiement des prestataires du projet Wae. Les conseils de l’ancien ministre de Wade affirment que tous les justificatifs en question sont disponibles, rappelle L’Observateur.



En attendant de trancher, le magistrat instructeur a entamé de nouvelles auditions. Le quotidien du Groupe futurs médias révèle qu’il a entendu Moustapha Tall, actionnaire de WAE et auteur de la plainte contre Samuel Sarr. Taïbou Mbaye, le patron du cabinet Mazars, qui a produit le rapport d’audit qui accable ce dernier, et l’expert-comptable Alioune Touré, désigné par le juge pour une contre-expertise, devaient être auditionnés le même jour. Mais leurs passages ont été reportés à la semaine prochaine, selon le journal.