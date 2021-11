Affaire Wari : Kabirou Mbodj jugé en appel ce mercredi

Face aux déboires judiciaires de Wari, Kabirou Mbodj a saisi, via ses avocats, le président de la République, Macky Sall, pour dénoncer un lynchage et le non respect de l'autorité de la chose jugée.



Selon Le Quotidien qui donne l'information dans sa parution du jour, le Pdg de Wari sera jugé, aujourd'hui, en appel, même s'il a décidé de ne pas se présenter.



Kabirou Mbodj est visé par une procédure judiciaire, pour augmentation de capitaux et abus de biens sociaux présumés, par d'anciens associés.



Il a été condamné, en première instance, à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 1,5 milliards de FCFA.