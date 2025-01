Affaire Tabaski Ngom : le parquet financier prend une mesure forte

Les trois affaires dans lesquelles est impliquée l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom forment désormais un seul dossier. Ainsi en a décidé le parquet financier. D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 23 janvier, le maître des poursuites a désigné un juge d’instruction pour tirer l’affaire au clair.



Ce dernier, qui a pris connaissance du «volumineux dossier» ce mercredi 22 janvier, «entendra Tabaski Ngom et sa bande» ce jeudi, selon le journal du Groupe futurs médias.



Arrêtée par la Dic, l’inspectrice du Trésor est citée dans les trois dossiers joints. Le président de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse), Ibrahima Niane, a porté plainte contre elle pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.



À son tour, Tabaski Ngom a saisi la justice contre Mor Guèye, patron des entreprises Sen-Setal et Webcom.Sen, son collaborateur lorsqu’elle était comptable de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). Accusé de transactions douteuses, ce dernier a été arrêté par la Brigade de recherches de Saly et acheminé au parquet financier de Dakar.



La troisième procédure est ouverte par le parquet financier. Elle vise l’ancien directeur de l’Aprosi Momath Bâ. Convoqué par la Dic, il a été placé en garde à vue après son audition.



Le sort du trio est suspendu à la décision du juge d’instruction désigné par le parquet financier.