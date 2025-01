Affaire Tabaski Ngom : la Section de recherches entre dans la danse

Si l’on en croit Libération, il existe une affaire dans l’affaire Tabaski Ngom, cette inspectrice du Trésor arrêtée pour détournement de deniers publics présumé portant sur 700 millions de francs Cfa. «En effet, la Section de recherches a ouvert une enquête concernant un autre volet de ce dossier qui est loin d’être clôturé», avance le journal, sans plus de détails.



Le dossier était jusque-là entre les mains de la Dic. Les policiers enquêteurs ont arrêté et placé Tabaski Ngom en garde à vue. Ils devraient la présenter au parquet financier dans les prochaines heures, souffle Libération.



Ce dimanche 19 janvier, Seneweb a révélé que dans le cadre de ses investigations, la Dic a convoqué pour ce lundi le chauffeur de l’ancien ministre et actuel maire de Louga, Moustapha Diop. «Tabaski Ngom a déclaré avoir remis de l'argent à [ce dernier] par le biais de son chauffeur», rappelle le site d’information.