Affaire Sweet Beauty: Les 2 personnes que le doyen des juges va entendre aujourd'hui

Maham Diallo, le doyen des juges, va entendre ce vendredi, deux médecins dans l’affaire de viol présumé qui oppose Ousmane Sonko à Adji Sarr.



Dans l’affaire Sweet Beauty, le doyen des juges n’a pas encore convoqué Ousmane Sonko. Mais, le magistrat poursuit ses auditions. Et selon Libération, ce vendredi le magistrat va entendre le médecin qui accompagnait Sidy Ahmed Mbaye le soir des faits et la blouse blanche qui avait effectué le certificat médical.



Pour rappel, le 14 février dernier, le doyen des juges avait procédé à une confrontation entre Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye. Cette dernière avait fait une déclaration à sa sortie du bureau de Maham Diallo, contrairement à son ex employée.



«Je veux dire aux sénégalais que je n’ai pas fait face à Adji Sarr aujourd’hui. J'ai fait face à une autre personne. Celle que j’ai vue aujourd’hui n’est pas Adji Sarr. Mais je vais tout endurer avec l’aide de Dieu. Nous laissons tout à Dieu. Nous ne changerons jamais notre posture», avai-elle dit.



Son avocat, Me Ibrahima Mbengue, avait déclaré que l’audience s’était «déroulée dans une ambiance plus ou moins bonne, avec quelques incidents.»