Affaire Sweet Beauty : Le parquet s’oppose à la réquisition téléphonique entre Adji Sarr et Sidy Mbaye

C’est encore une mauvaise nouvelle qui s’annonce pour les avocats de Ousmane Sonko. Ils avaient demandé au magistrat dans l’affaire Sweet Beauty de requérir auprès des opérateurs de téléphonie la production des relevés d’appels entrants et sortants de Adji Sarr et de Sidy Ahmed Mbaye.



En effet, la defense du maire de Ziguinchor veut savoir ce que Adji Sarr et Sidy Ahmed Mbaye se sont dit dans la journée et dans la nuit du 3 février 2021 mais aussi durant les mois de décembre 2020, de janvier et février 2020, informe Libération dans sa parution de ce mercredi.



Selon toujours le journal, le parquet refuse les réquisitions téléphoniques du camp de Sonko, arguant que Ahmed Sidy Mbaye et Adji Sarr n’ont jamais caché leur amitié et rejette la requête.