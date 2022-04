Affaire Sonko : Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye ne seront pas seules avec le juge

Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye sont attendues ce jeudi à partir de 10 heures dans le bureau du doyen des juges. Elles devraient se soumettre à une confrontation croisée dans le cadre de l’instruction de l’affaire Sweet Beauty.



Selon le journal Libération, Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viol et menaces de mort, et Ndèye Khady Ndiaye, son ex-patronne à Sweet Beauty, où se seraient déroulés les faits visés, ne seront pas seules dans le bureau du magistrat instructeur. L’époux de cette dernière sera également de la partie, selon le quotidien d’information.

La même source croit savoir que cette audition groupée s’explique par le fait que beaucoup de contradictions auraient été relevées entre les déclarations des trois concernés. Le trio a été déjà entendu, séparément, sur le fond du dossier.



La date de l’audition d’Ousmane Sonko, principal mis en cause dans cette affaire, n’est pas encore connue.



Libération informe que le leader de Pastef était vendredi dernier dans le bureau du doyen des juges pour satisfaire à l’une des obligations de son contrôle judiciaire.