Affaire Prodac : le juge d'instruction désigne un expert comptable pour...

Mamina Daffé, ancien coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), et Ibrahima Cissé, gérant d'une entreprise, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt depuis novembre dernier pour respectivement complicité d'escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, ainsi que blanchiment de capitaux, pour un préjudice évalué à plus de 682 millions de francs Cfa.



L'Observateur annonce un développement dans l'affaire. «Lundi dernier, 6 janvier, le magistrat instructeur du Parquet financier, chargé du dossier, a rendu une ordonnance désignant le cabinet d'audit et d'expertise [Adr] d'Abdoulaye Dramé», explique le titre du Groupe futurs médias.



La même source avance que l'expert-comptable désigné dispose «d'un délai de 60 jours» pour «déterminer si les activités des entreprises Tida et Itaa sont compatibles avec l'objet du contrat conclu en vue d'assurer le transit des équipements du Port de Dakar aux sites finaux ; les diligences faites tant par elles que par l'entreprise Itaa pour l'acheminement desdits équipements».



Il devra également «produire toutes les factures validées et ayant donné lieu à un paiement, procéder à une étude comparative de la tarification fixée sur ces factures à la tarification visuelle sur le marché, compris comme l'institution sociale abstraite où se rencontrent l'offre et la demande de biens ou de services», complète le journal.