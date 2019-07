Affaire Petro Tim : S. Modou Mamoune Mbacké appelle à une marche à Mbacké…

Le jeune Mbacké-Mbacké demande à la population de sortir dans les rues pour marcher “pacifiquement“, pour qu’ “enfin, les Sénégalais soient édifiés sur cette affaire“. Parce que, dit-il, “les conditions de vie des Sénégalais peuvent changer positivement avec le pétrole et le gaz qui peuvent impacter dans notre vie… Et ceux qu’on accuse d’avoir reçu des pots-de-vin doivent être entendus. Aliou Sall, le frère du Président, doit répondre à la justice. Le chef de l’Etat ne doit pas le protéger…”



“ ‘Aar li nu bokk’ devait plutôt demander la démission du Président Macky Sall et le ministre Aly Ngouille Ndiaye devait, aussi être démis de ses fonctions, pour avoir produit de faux papiers. On ne doit pas laisser passer cette forfaiture et les guides religieux doivent intervenir pour que lumière soit faite sur cette affaire. Et ce sont eux, nos gouvernants qui veulent brûler le pays“, regrette Serigne Modou Mamoune Mbacké qui confie vouloir mettre sur pied une section “Aar Li Nu Bokk”, à Mbacké, pour une marche pacifique, dans les jours à venir.



Le président doit se rendre à Touba, ce mercredi. Pour S. Mamoune Mbacké, “c’est parce qu’il n’a plus le choix qu’il a décidé de s’y rendre“. Tient-il aussi à rappeler que “depuis qu’il a obtenu son second mandat, il n’est pas venu à Touba…”



“Qu’il sache que sa visite à Touba ne va rien changer de ce qu’il est. Et que Serigne Mountakha ne va jamais prendre sa défense… Seule la justice peut faire la lumière sur cette affaire et non la main sur le coran. Qu’il sache que le Khalife n’est pas là pour lui mais pour Serigne Touba qui pratique la charia. Et la charia demande de couper la main aux voleurs…“, renchérit-il.