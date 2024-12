Affaire Omart City : le président de l'ONG et ses 2 complices envoyés en prison

Les choses se corsent pour Abdoulaye Mamadou Guissé, président de l'Omart City, et deux de ses complices : «son directeur de cabinet, Pape Boubacar Camara et Khady Faye, faussement présentée comme la tante du Président Bassirou Diomaye Faye.»



Libération, qui donne l'information, précise que les trois ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Ils sont visés pour association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment, indique la même source. Qui rappelle que Guissé est également sous le coup d'un mandat d'arrêt émis contre lui par le doyen des juges du tribunal de Diourbel pour les mêmes faits.



Guissé a été interpellé samedi par les gendarmes de la brigade de la Zone franche dans le cadre de l’enquête en cours sur le projet de logements sociaux mené par Omart City Sénégal.