Affaire Khalifa Sall : La mairie de Mermoz-Sacré Cœur se constitue partie civile

"Il ne s'agit pas d'une perte du dossier de cautionnement. Il s'agit de la confiscation du dossier de cautionnement de Khalifa par le Doyen des juges d'instruction en toute complicité avec le procureur de la République. Et s'il y a outrage à magistrat, j'invite le procureur de la République à prendre son courage en main et à déclencher la procédure. Parce que dire qu'un procureur de la République est un comploteur, c'est tout de même grave. Hé bien, je dis que le procureur de la République est un comploteur. Je dis que le Doyen des juges est un comploteur. Et j'attends de voir s'ils auront le courage de réagir. Parce que cela suffit. Cela suffit, ce qui se passe dans le dossier. C'est une escroquerie judiciaire. C'est une insulte à l'intelligence des sénégalais", peste Barthélemy Dias.



Selon lui, le dossier Khalifa Sall est monté dans le seul but de liquider un adversaire politique.



"Ceux qui pensent avoir les moyens de liquider Khalifa Sall, je voudrais leur dire que le combat n'a pas encore commencé. Et à ce titre, j'invite les uns et les autres à revenir à la raison. Le président du tribunal n'a pas le pouvoir d'exclure Me El Hadj Diouf de la procédure. Nous ne sommes pas des juristes de formation, mais nous ne sommes pas non plus des idiots satisfaits. Et à ce titre, nous n'accepterons pas que les droits de Khalifa Sall ou de la ville de Dakar soient piétinés", avertit-il.