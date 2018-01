Flash actualité - Dernière minute

Affaire Khalifa Sall : L'audience suspendue, une 3e fois, jusqu'à ce vendredi

Le procès du maire de Dakar est de nouveau suspendu jusqu'à ce vendredi 26 janvier 2018. Avant de prendre cette décision, le président Malick Lamotte a été interpellé par Me Ciré Clédor Ly de la défense.



L'avocat a demandé au juge ce qu'il en était de leur demande de liberté provisoire. Réponse du magistrat : "Demain, vous aurez le droit de présenter votre requête."



Pour sa part, Me El Hadji Diouf s'est inquiété du blocage noté dans les affaires de la mairie de Dakar à cause de l'inaccessibilité de Khalifa Sall en prison. L'avocat a demandé une dérogation.



À cette requête, le juge Lamotte a déclaré : "Cela ne relève pas de notre compétence." Avant de suggérer à Me Diouf de se rapprocher du procureur de la République.



L'avocat s'est exécuté avant que l'audience ne soit suspendue jusqu'à demain, vendredi.

AAD Senxibar

