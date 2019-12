Affaire Karim-séjour carcéral : les terribles révélations de Massaly

Mohamed Lamine Massaly se dit toujours déçu par le comportement des Wade vis-à-vis de son leader, Me Madické Niang, qui a été diabolisé à ses yeux, par le Pds.



Pour lui, ce comportement est indigne, au vu des nombreux sacrifices consentis par Me Niang et lui-même pour Me Wade et Karim Wade particulièrement.



"J'étais sur le point d'organiser une insurrection à la prison de Rebeuss, si Karim était condamné. Il y aurait pu avoir des morts et j'en ferais sans doute partie.



Je m'en suis ouvert à Karim Wade à travers une lettre, mais un garde pénitentiaire, s'en est saisi. C'est ce qui a désamorcé la bombe", révèle l'invité de Aissatou Diop Fall.



Il ajoute avoir même reçu à la maison d'arrêt de Rebeuss, "du pain avec du chanvre indien à l'intérieur".



Des faits que Massaly met au compte des sacrifices qu'il dit avoir consentis pour le fils de Me Wade.