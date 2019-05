Affaire Jeanne d'Arc: la réaction de l'église et des ONG

Pour l'église catholique "l’école catholique n’est nullement différente des autres établissements publics, elle est régi selon la législation sénégalaise et se veut respectueuse de la liberté religieuse. Mais à condition que ceux qui la fréquentent respectent son projet éducatif enraciné dans le Christ et son évangile et qui exclut l’exclusion ». Des propos relayés à travers un communiqué rendu public hier Jeudi 02 Mai 2019. L'église ajoute cependant que :"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun tant en public qu’en privé par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.»