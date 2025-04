Affaire Farba Ngom : 100 millions de FCFA découverts chez un de ses frères, un autre proche interpellé

Un nouveau rebondissement a eu lieu dans l'affaire Farba Ngom. Le maire des Agnam et responsable de l'Alliance pour la République (APR), ancien parti au pouvoir, a été placé sous mandat de dépôt depuis fin février, pour des accusations graves telles que l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux et l’escroquerie sur les deniers publics.

Demba Ngom, son frère, a été interpellé par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), dans le cadre de la délégation judiciaire du doyen des juges financiers, rappelle Libération.

Selon la même source, lors d'une perquisition effectuée à son domicile, les forces de l'ordre ont découvert un coffre-fort contenant 100 millions de francs Cfa.

Interrogé sur l’origine de ces fonds, Demba Ngom a expliqué qu'ils provenaient de ses activités commerciales, d’après la même source. Toutefois, des sources proches de l'enquête estiment qu’il est plus probable que ces fonds aient été conservés pour le compte de son frère, Farba Ngom, et non pour ses propres affaires.