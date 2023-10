Affaire «Falla Fleur» : surprise au commissariat de Grand-Yoff

Falla Fleur» a été extraite de prison et conduite au commissariat de Grand-Yoff, ce mardi 24 octobre. D’après Seneweb, confirmé par son avocat, Me Khoureychi Bâ, la militante de Pastef est sous le coup de nouvelles poursuites. Elle est accusée d’avoir illégalement divulgué une correspondance où elle dénigre l’Administration pénitentiaire. D’après nos informations, elle sera déférée au parquet ce mercredi. Elle risque d’être une nouvelle fois placée sous mandat de dépôt, si l’on en croit Les Échos.



Le journal renseigne que «Falla Fleur» n’a pas été directement envoyée en cellule après son audition, qui a duré «des heures». La même source indique que le chef du commissariat de Grand-Yoff a ordonné qu’elle soit transférée à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff après qu’elle a réclamé des «cachets pour soulager ses maux de tête ainsi que la pompe qui l’aide à respirer».



La militante de Pastef a été placée sous mandat de dépôt le 7 juin dernier pour «appel à l’insurrection, actes de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi d’effet». Elle a été jugée le 12 octobre devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le procureur a requis trois ans ferme. C’est dans ce contexte, où elle attend le verdict de son procès, qu’une nouvelle procédure est lancée contre elle.