Affaire Didier Badji-Fulbert Sambou : le dernier acte posé par le magistrat instructeur

Les Échos annonce un rebondissement dans l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou dans son édition de ce mardi 4 mars. Pour rappel, le sergent Fulbert Sambou et l'adjudant-chef Didier Badji ont été portés disparus le 18 novembre 2022 dans des circonstances mystérieuses. Le corps sans vie du premier a été retrouvé cinq jours plus tard au large du Cap Manuel tandis qu'on est toujours sans nouvelle du second.

Le dernier acte posé par le magistrat instructeur concerne ce dernier dont les proches ont été interrogés dans le cadre d'une délégation judiciaire adressée à la gendarmerie, renseigne le journal.

«Pour élucider l'affaire, le juge d'instruction ne veut simplement pas se limiter aux faits, il cherche manifestement à comprendre la personnalité des deux victimes, précisément Didier Badji qui reste introuvable. Il nous revient, en effet, que le magistrat instructeur a fait une délégation judiciaire pour demander aux éléments de la Section de recherches [Sr] d'interroger deux proches de Didier Badji», détaille le quotidien d'information.

La même source avance que l'interrogatoire a eu lieu ce lundi.