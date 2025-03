Affaire Badara Gadiaga/Amadou Ba: Le ministre Alioune Badara Dione décide de boycotter la chaine TFM jusqu’à ce qu’elle …

Le commissaire scientifique en charge de l’économie sociale et solidaire du parti Pastef, Alioune Badara Dione, a annoncé son boycott de la chaine TFM, dénonçant un manque de respect et la complicité des membres permanents de l’émission face aux injures proférées contre le Premier ministre Ousmane Sonko et l’honorable Amadou Ba.



Dans un message publié sur X, le ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire du Sénégal affirme qu’il ne participera plus à leurs programmes tant que des excuses publiques ne seront pas présentées. Cette déclaration s’inscrit dans un contexte où le parti Pastef a publié un communiqué condamnant fermement la recrudescence des insultes publiques sur les plateaux de télévision.



Dans son communiqué publié hier dimanche soir et exploité par Senego, le parti au pouvoir a appelé le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) à jouer pleinement leur rôle pour mettre un terme à ces dérives. Pastef estime que ces pratiques vont à l’encontre des valeurs du vivre-ensemble sénégalais et annonce son intention d’user de toutes les voies légales pour sanctionner ces comportements.