Affaire «Amir Abo» : les curieuses découvertes de la Dic

L’homme d’affaires Abo Mbacké, alias «Amir Abo», a été placé sous mandat de dépôt pour escroquerie et blanchiment de capitaux. Dans sa livraison de ce lundi, Libération annonce que les enquêteurs de la Dic, chargés du dossier, ont fait de curieuses découvertes sur le président de Stam Global Busniess. «Il est titulaire d’un passeport diplomatique sénégalais numéro 21PD14881», rapporte le journal, soulignant que le document a été délivré le 14 mars dernier, à dix jours de la dernière présidentielle.



Et lors d’une perquisition au domicile de «Amir Abo» à Sicap Foire, poursuit Libération, les enquêteurs ont mis la main sur des autocollants Marqués «His excellency Amir Abo/Special adviser to MBS» (Son excellence Amir Abo/Conseiller spécial de MBS). Les initiales «MBS» renverraient au prince héritier d’Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane. Pourtant, l’homme d’affaires avait balayé les accusations, formulées avant cette curieuse découverte, selon lesquelles il se présentait en conseiller du puissant dirigeant saoudien.



«Amir Abo» fait l’objet de trois plaintes. Une dame nommée M. D. Tall lui réclame 100 millions de francs Cfa. L’architecte Pierre Goudiaby Atépa le poursuit pour un impayé de 400 millions. Le groupe Gélongal (audiovisuel), pour sa part, lui reproche de lui avoir commandé un film sans aller au bout du projet.