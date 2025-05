Affaire Amadou Sall : les arrestations de Waly Seck et du fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ demandées par le parquet financier

Le chanteur Waly Seck est dans de beaux draps. Le procureur de la République financier adjoint a demandé son inculpation et son placement sous mandat de dépôt au même titre que Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, Cheikh Tidiane Seck, chauffeur de ce dernier, l’ancien ministre Samuel Sarr, en prison pour l’affaire West african energy (WAE), Mamadou Sy, Saliou Sylla et Babacar Niang.

Wal fadjri Quotidien, qui lance la bombe dans son édition de ce mercredi 7 mai, précise que le parquet poursuit ces derniers pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé.

En saisissant un juge d’instruction en ce sens, souligne le journal, le procureur cherche à coincer «toutes les personnes morales liées à Amadou Macky Sall dans ses transactions suspectes» tracées par un rapport de la Centif pointant des opérations douteuses de plus de 125 milliards de francs CFA.

En ordonnant ces nouvelles arrestations à travers un réquisitoire supplétif, renseigne Walf, le parquet financier s’appuie sur un «rapport complémentaire de la Centif reçu à la fin du mois de mars dernier au Pool judiciaire financier (PJF)». Celui-ci «avait valu le mandat de dépôt à Farba Ngom, Tahirou Sarr et Cie pour blanchiment de capitaux et délits assimilés».

Fils de l’ancien Président Macky Sall et présenté comme le maillon central de cette affaire, Amadou Sall était convoqué ce mercredi au PJF. Localisé aux États-Unis par le journal Source A, il ne devrait pas honorer le rendez-vous.

Walf renseigne que le procureur croit savoir que le chanteur Waly Seck et Mamadou Sy ont bénéficié desdits transferts de fonds douteux. L’ancien ministre Samuel Sarr est, lui, soupçonné d’être mêlé à des transactions suspectes dont une portant sur un chèque de 200 millions de francs CFA.

Le fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ serait quant à lui «impliqué via des sociétés de façade et des prête-noms parmi lesquelles la ‘SCI-CTS’ gérée par Cheikh Tidiane Seck, chauffeur [de son père]. [Il] aurait détenu 30% des parts de cette société constituée avec Amadou Sall, parts financées grâce à la vente en 2012 d’un terrain situé à Ouakam à un certain Francisco Dlmir Nhaga à 400 millions de francs CFA».

La même source informe que Saliou Sylla, «créateur de l’entreprise ‘Ets Saliou Sylla’, acteur clé dans les transactions suspectes, est soupçonné d’avoir effectué des retraits de chèques estimés à 5 milliards 597 millions de francs CFA sans justification économique».