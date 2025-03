Affaire Aee Power Sénégal : une arrestation, plus de 918 millions F Cfa en cause

Actionnée par l'Agent judiciaire de l'État (Aje), la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l'arrestation de la nommée A. Guèye. D'après Libération, qui donne l'information, la mise en cause en service au Bureau de la gestion du contrôle et des services aux contribuables du Centre de Dakar-Liberté, est visée dans le cadre d'une affaire relative à une fausse quittance délivrée à Aee Power Sénégal.



Dans ce dossier, souligne le journal, tout est parti de l'accusation du directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) portée à l'encontre de Aee Power Sénégal «d'avoir usé de faux» dans le cadre du marché d’électrification rurale dans les régions de Kaffrine, Saint-Louis, Kédougou, Louga et Tamba.



Repris par la source, l'accusateur pointe du doigt «la supposée quittance numéro 5699889 du 16 février, concernant la perception, par les services fiscaux de Dakar-Liberté, des droits d'enregistrement d'un montant de 918 millions 339 mille 800 F Cfa sur le contrat du marché numéro T0296/24 Dk passé entre l'Aser et Aee Power».



«Face à la gravité des faits, l'Aje a porté plainte pour détournement de deniers publics mais aussi faux et usage de faux en écritures publiques», complète Libération.