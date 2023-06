Affaire Adji Sarr : Ousmane Sonko condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse

Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ce jeudi, par la chambre criminelle. Il est acquitté pour viol et menaces de mort. Il devra en outre s'acquitter d'une amende de 600 000 F CFA.



L'avocat général avait requis contre le troisième de la présidentielle de 2019 et président du parti Pastef dix ans de réclusion pour viols, ou au minimum cinq ans de prison pour "corruption de la jeunesse".



M. Sonko, qui n'a pas assisté au procès et s'était retranché à Ziguinchor, n'a cessé de protester de son innocence et de crier à un complot ourdi par le président, qui s'en défend.