Affaire AAE POWER : L'État a porté plainte, un audit en cours

Le ministre des Finances et du Budget dit suivre l'affaire AAE POWER. Cheikh Diba l'a assuré aux députés en commission, dans le cadre de l'examen de la loi de finances rectificative 2024. Il a été interpellé aussi sur la question par les parlementaires qui lui ont posé la question en plénière.

Dans le rapport de la LFR, il est mentionné que le ministère des Finances et du Budget a saisi l'ARCOP. Le ministère a aussi porté plainte via l'agent judiciaire de l'État (AJE). De plus, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) s'est aussi saisie du dossier et a commandité un audit.