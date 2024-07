Affaire 1xbet : Le verdict est tombé pour Samuel Eto’o

Le Conseil de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) a récemment statué sur le dossier de Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), et de Valentine Nkwain. Les deux hommes faisaient face à des accusations de manipulation de matchs de football et de violation des principes d’éthique et d’intégrité.

Après avoir examiné les preuves présentées, le Conseil de discipline de la CAF a jugé que celles-ci étaient insuffisantes pour déclarer Samuel Eto’o et Valentine Nkwain coupables de manipulation de matchs. Cette décision met fin à une période de spéculations et de controverses entourant l’ancien international camerounais et son collègue.

Cependant, tout n’est pas rose pour Samuel Eto’o. Le Conseil de discipline a également examiné un autre aspect de son comportement : la signature d’un contrat d’ambassadeur de marque avec la société de paris 1XBET. Selon le Conseil, cette action constitue une grave violation des principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif, comme stipulé à l'article 2 alinéa 3 des Statuts de la CAF.