Administration 2.0 : Fini les allers-retours, vos documents vont se balader à votre place

Très bientôt, les citoyens n’auront plus à fournir plusieurs fois les mêmes documents à l’administration. En effet, l’État lance ce mardi un projet ambitieux visant à connecter l’ensemble de ses systèmes numériques, dans le but de simplifier les démarches administratives.



Au cœur de ce projet, une plateforme nationale d’échange de données permettra aux différentes structures de l’État d’être interconnectées. Grâce à ce dispositif, les informations pourront circuler de manière sécurisée entre les services, sans que les usagers aient à les transmettre à chaque étape. Une fois une pièce justificative déposée, elle sera automatiquement accessible aux administrations concernées. Résultat : des démarches plus simples, plus rapides et moins de répétitions inutiles.



Le projet sera mis en œuvre en deux phases : une phase pilote prévue entre 2024 et 2025, puis un déploiement à grande échelle entre 2025 et 2027.



Ce chantier majeur s’inscrit dans le cadre du New Deal Technologique, porté par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, avec le soutien de la Japan International Cooperation Agency (JICA).