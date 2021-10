Adji Sarr : «J’ai déménagé parce que j'ai peur»

Le journaliste Babacar Touré révélait, récemment, que la masseuse qui accuse Ousmane Sonko de viols répétés avait fugué du domicile de son hébergeur.



Mais, Adji Sarr ne parle pas de "fugue" mais de "déménagement". Reprise par Les Échos, elle confirme ne plus habiter dans son ancien quartier. «J’ai déménagé et je crois avoir ce droit», reconnaît-elle.



Adji Sarr rembobine : «Je ne peux plus habiter longtemps dans un quartier. J’ai constamment peur d’être reconnue, retrouvée et attaquée par mes détracteurs», explique-t-elle.



Non sans préciser qu’elle n’a jamais habité chez l’avocat Me El Hadji Diouf, mais qu’elle vit avec sa famille.

