Achat de Bourgues Foot par Sadio Mané: Suivez en direct la conférence de presse (Vidéo)

Sadio Mané va devenir le propriétaire du club Bourgues Foot. La décision de l'international sénégalais d'investir dans le club de National 2 sera officialisée lors de cette conférence de presse en présence du maire de Bourges, Yann Galut, et du président du Bourges Foot 18.













Cette nouvelle initiative de la star du football fait suite à une collaboration qui se prépare depuis plus de trois ans, lorsque les premiers contacts ont été établis entre Sadio Mané, autrefois joueur de Metz et Liverpool et désormais évoluant au club saoudien Al-Nassr, et Cheikh Sylla, président du Bourges Foot à l’époque, devenu président du Bourges Foot 18 suite à une fusion.