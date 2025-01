Accusation d’accaparement foncier à la cité Touba Almadies : Voici l’arrêté qui donne raison à TRE

La quiétude de la Cité Touba Almadies est perturbée par un conflit sur fond d’accusations d’accaparement foncier entre le promoteur (l’entreprise TRE de Cheikh Amar) et un collectif de résidents. Engagés dans un bras de fer contre le lotisseur, ces derniers ont fait face à la presse, samedi 25 janvier 2025, accusant TRE de vouloir faire main basse d’espaces réservés à des équipements (mosquée, daara, aires de jeux, jardins publics) et à la voirie. Selon Pape Déguène Mbaye, président de l’Association des résidents de la Cité Touba Almadies (Arta) : « Le promoteur veut faire un détournement d’objectif dans le but de morceler un terrain où il est prévu d’ériger un espace vert ».



Cherchant à démêler le vrai du faux dans cette histoire qui tient en haleine le quartier des Mamelles, Seneweb a mené sa petite enquête. Il ressort de celle-ci que le promoteur est dans la totale légalité car disposant d’une autorisation en bonne et due forme. Il s’agit, en effet, d’un arrêté ministériel en date du 6 mars 2019 et signé par l’ancien ministre du renouveau urbain, de l’habitat et du cadre vie, Diène Farba Sarr. Celui-ci autorise, en son article premier, à Cheikh Amar et TRE de « procéder à la modification du lotissement autorisé par l’arrêté n° 10191 du 2 novembre 2009 ». Une mesure administrative que l’Arta n’a jamais attaqué alors qu’elle disposait de délais raisonnables pour le faire.



C’est sur la base de cet arrêté que l’espace réservé à la Grande mosquée Touba Almadies a été changé pour des raisons de commodité. D’ailleurs, d’après des informations reçues de source sûre, la mosquée a été érigée sur un terrain de 1800 mètre carré appartenant à TRE, par conséquent l’ancien emplacement de la même superficie revient de droit à l’entreprise. Le lieu de culte, un bijou architectural qui rehausse le standing de cette Cité, a été entièrement construit et équipé par TRE. Son inauguration, le 1er avril 2022, par Serigne Cheikh Saliou Mbacké (Khalife de la famille de feu Serigne Saliou Mbacké) fut un grand moment de ferveur religieuse.



Selon notre source, contrairement aux allégations de certains habitants de la Cité Touba Almadies, TRE a respecté les plans approuvés par la Direction générale de l’urbanisme et de l’architecture comme l’y soumet l’arrêté. Ainsi, la Cité Touba Almadies dispose d’une grande mosquée construite sur 1800 mètres carrés, d’un Daara en construction d’une superficie de 900 mètres carrés, de deux espaces verts, des parkings, les emprises nécessaires à la voirie ont également été cédées gratuitement aux collectivités publiques conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.



Par conséquent, l’Arta qui profite de l’avènement du nouveau régime pour surfer ‘’illégalement’’ sur le Jub Jubbal Jubanti, foule au pied allègrement les principes qui le sous-tendent.