Accords de pêche, visas, immigration : les réponses de Yacine Fall devant l’Union Européenne

Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que le Sénégal va appliquer la réciprocité des visas aux pays qui l’imposent. Interpellé sur cette question dans le cadre d’un dialogue avec l’Union Européenne, Yacine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a apporté des éclaircissements. Face à la presse, en marge de ce dialogue, elle a été aussi interpellée sur l’immigration circulaire et les accords de pêche entre le Sénégal et l’Union Européenne.

D’emblée, Yacine Fall a tenu à préciser “Le plus important, c'est de savoir ce que cette équipe gouvernementale veut faire, comment elle veut le faire, avec quels partenaires et dans quel cadre”? Elle a également souligné “la posture claire et déterminée” des nouvelles autorités sénégalaises vis-à-vis de leurs partenaires :« Ces derniers savent que ce pays a changé. Nous parlons désormais de souveraineté alimentaire, énergétique et politique. Le Sénégal est un pays où ses fils et ses filles savent ce qu'ils veulent et se battent pour l'obtenir.

S’agissant de la réciprocité des visas, la ministre a annoncé que le gouvernement examinera, non seulement avec l’Union Européenne, mais aussi avec d’autres partenaires, la question de la réciprocité des visas. “ Nous constatons qu’il existe de nombreuses difficultés et défis auxquels les Sénégalais font face pour obtenir des visas, notamment pour se rendre en Europe. Ces visas sont très coûteux et prennent beaucoup de temps à être délivrés” note-t-elle. Elle a ajouté que” souvent, des demandeurs de visas se retrouvent dans des situations où leur passeport est retenu par une ambassade ou un consulat, les empêchant d’entamer d’autres démarches ailleurs. Nous devons améliorer l’accès des Sénégalais aux visas, pas seulement pour l’Europe, mais pour plusieurs autres pays partenaires”.

Par ailleurs, Jean-Marc Pisani, représentant de l’Union Européenne, a déclaré : “ce type de dialogue est justement conçu pour examiner ensemble tous les sujets d’intérêt commun. Malheureusement, le temps qui nous était imparti ce matin était trop court pour aborder tous les points en détail. Cependant, il est important de noter une grande convergence de vues sur les méthodes, les efforts et l’alignement avec la vision Sénégal 2050. Les Européens, les États membres et les entreprises européennes souhaitent contribuer à cette croissance endogène, inclusive et durable”.