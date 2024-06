Abdourahmane Sarr sur le Projet : « La réalisation du Projet suppose une implication forte du secteur privé national»

Le ministre de l’Economie, du plan, et de la coopération a assuré aux acteurs de l’Entreprise que «le Sénégal, à l’instar de nombreuses nations, s’engage résolument dans une quête déterminée de sa souveraineté économique» . Dans ce cadre, ajoute Abdourahmane Sarr, «la promotion du contenu local, assise sur un partenariat public-privé fécond, joue un rôle crucial» , dans un contexte particulier où le Sénégal vient d’extraire son «first oil» le 11 Juin 2024. Il a également rappelé que la réalisation du «choix stratégique» du «Projet d’un Sénégal souverain, juste et prospère» du régime de Bassirou Diomaye Faye «suppose une implication forte du secteur privé national qui doit jouer un rôle moteur dans la modernisation des processus de production, l’ouverture de nouveaux marchés et la valorisation des produits locaux» . C’est pourquoi Abdourahmane Sarr estime qu’ «il nous faut renforcer l’esprit de dialogue public-privé avec la mise en place d’un cadre harmonieux».