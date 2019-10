Abdoulaye Vilane sur Doudou Issa Niass : « Il a fait la courte échelle à des jeunes comme Khalifa Sall ou Alioune Ndoye pour qu’ils deviennent maires… »

Doudou Issa Niass, rappelé à Dieu hier nuit, était un homme généreux. C’était un homme d’un grand courage qui a traîné cette maladie pendant plus de 10 ans, a tenu à témoigner son camarade de parti Abdoulaye Vilane. Le porte-parole du parti socialiste de laisser entendre aussi que c’était un homme humble, et que c’est grâce lui que Khalifa Sall et Alioune Ndoye ont pu devenir maire de Dakar et Plateau.

« C’était un cadet vraiment dévoué à un homme comme Lamine Diack. En 2009, quand il était question d’aller aux élections législatives face à Karim Wade, aux ambitions tentaculaires, c’est par lui que Lamine Diack est passé pour amener Taras Diop à faire la place à Alioune Ndoye pour diriger la mairie du plateau et lui demander à lui Doudou Issa Niass de faire place à Khalifa Sall comme candidat à la mairie de la ville de Dakar. Lamine Diack est intervenu en tant que membre du conseil consultatif du parti et grand doyen, crédible et écouté pour que Alioune Ndoye et Khalifa Sall puissent être mis en selle », a fait savoir Abdoulaye Vilane.

Vilane est aussi revenu sur le parcours du désormais ex maire de Biscuiterie « un des plus vieux militants du PS encore en activité. »

« À 85 ans sonnés, il était toujours le responsable du parti au niveau de Dakar, mais aussi dans sa commune de Biscuiterie. Il a commencé à militer auprès du mouvement des jeunes de l’UPS (MJUPS), il a avec ses camarades fait les beaux jours de cette formation politique sous Senghor. Il est par la suite entré dans le syndicalisme où il s’est illustré dans le secteur des établissements bancaires et financiers. Il a, avec Madia Diop, fait aussi les beaux jours de la CNTS avant de s’éloigner du syndicalisme pour se concentrer uniquement à la politique à la base où avec Mamadou Diop, il animait l’union régionale du parti socialiste avant de cheminer avec le président Mar Diouf, actuel Secrétaire Général de l’Union régionale et Mar Diouf Présidente du l’union des femmes de la région de Dakar »

Doudou Issa Niass fut aussi député de la 12 eme législature, et parlementaire de la CEDEAO, mandat qu’il n’a pas pu terminer et que continue à incarner Abdoulaye Vilane. « C’est moi-même son remplaçant dans ce parlement. Mais il était tellement remarqué au niveau du parlement, que quand je suis arrivé des collègues parlementaires de la CEDEAO se souvenaient de lui sous le surnom « Papa Imam », respectueux des heures de prières.

« Il était d’une intelligence remarquable, sa fulgurance d’esprit en avait fait un véritable ténor du syndicalisme et du mouvement politique. Un médiateur hors pair, qui n’a jamais fait défaut au parti socialiste dans des moments de troubles, de conflits ou de divergences », a conclu Vilane.

Doudou Issa Niass sera enterré au cimetière de Yarakh cet après-midi après sa levée du corps à la mosquée des HLM.