Abdoulaye Makhtar Diop: “Karim Wade a signé les contrats pétroliers…”

Devant les dignitaires et cadres lébous, et imams de la région de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop s’est longuement entretenu sur l’affaire du pétrole et du gaz. Il déclare que la collectivité Lebou est de tout cœur avec le président Macky Sall. Et qu’il peut dormir en toute quiétude. Malgré leur engagement, “si le Chef de l’Etat avait commis une erreur, ils seraient les premiers à le rappeler à l’ordre, mais tel n’est pas le cas”, souligne-t-il au nom de sa collectivité.



“Tous les contrats pétroliers, Sénégal Sud profond, Rufisque Offshor profond, Cayar offshor profond, Saint-Louis offshord, profond c’est Karim Wade, qui les a signés, avec Ibrahima Mbodj et le président Abdoulaye Wade”, a-t-il affirmé.