Abdoulaye Daouda Diallo, nouveau président du Conseil Économique, Social et Environnemental

Après la démission d’Idrissa Seck, Macky Sall a nommé Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), ce lundi. Une nouvelle station qui illustre l'estime que lui porte le chef de l’État.



Dans les gouvernements de Macky Sall, il n’a occupé que des postes stratégiques. En 2012, il est nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget, avant d'être promu ministre de l'Intérieur en 2013. Il a dirigé ce département pendant cinq ans, avant d'être nommé ministre des Transports terrestres et du Désenclavement en 2017, puis ministre des Finances et du Budget en 2019. De nombreux observateurs estiment que Abdoulaye Daouda Diallo faisait partie des candidats potentiels pour le poste de Premier ministre du Sénégal.



Toutefois, c’est Amadou Ba qui lui a été préféré. M. Diallo s’est retrouvé à la Présidence comme Directeur de cabinet du Président de la République, Macky Sall. Une station qui illustre la relation de confiance qui lie les deux hommes.