Abdoul MBAYE sur le taux de croissance annoncée à 7,2 %: «C’est impossible, mes anciens collègues de l’Uemoa me rient au nez»

Se prononçant notamment sur l’augmentation du taux de croissance de 7,2 % annoncé par le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, Abdoul Mbaye n’est pas allé par quatre chemins pour remettre en question ces chiffres. Selon lui, le gouvernement joue avec des chiffres. Poursuivant son propos, l’ancien Premier ministre de préciser qu’il n’est pas le seul à douter de ces chiffres du gouvernement. «Quand je discute avec mes anciens collègues de l’Uemoa et que je les interroge sur leur opinion sur le taux de croissance du Sénégal de 7,2 % et les performances agricoles, ils me rient au nez. Parce que c’est impossible», renseigne Abdoul Mbaye avant de lancer. «Vous ne pouvez pas doubler une production céréalière alors que les pluies n’ont pas augmenté, les semences n’ont pas été plus utilisées, les techniques culturales n’ont pas évolué. Rien ne justifie les rendements qui doublent. Rien ne justifie les terres emblavées en forte augmentation. On rigole».



Se prononçant également sur la pénurie de l’eau notée dans certains quartiers de Dakar, l’ancien Premier ministre a qualifié cette situation d’extrêmement grave non sans inviter les autorités à dire la vérité aux Sénégalais. Poursuivant son propos, Abdoul Mbaye imputera la responsabilité de cette situation au gouvernement qui a failli pour avoir choisi d’investir des milliards de francs dans le Ter au détriment de l’alimentation en eau des Sénégalais.