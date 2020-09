AUDIO - Grande Mosquée de Tivaouane - Communiqué de l’association JAMA ATOUN NOUR ASSOUNIYA du Lundi 28 Septembre 2020

L’association JAMA ATOUN NOUR ASSOUNIYA en charge de la collecte de fonds destinés aux travaux d’achèvement de la grande mosquée de Tivaouane, tient à rappeler les recommandations suivantes en phase avec les orientations du Khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour.



Toute communication renvoyant à la collecte de fonds hors association JAMA ATOUN NOUR ASSOUNIYA, relève d’initiatives privées qui souhaitent soutenir le projet.





Cependant, Il est strictement interdit de communiquer publiquement d’autres comptes ou numéros de téléphones différents de ceux déjà communiqués par l’association, au Sénégal et dans la diaspora.



La création et la diffusion de tous supports de communication différents de ceux officiels doivent être validées et contrôlées par l’association.



L’association invite tous les fidèles à orienter les donateurs vers la plateforme grandemosqueetivaouane.com , les représentants désignés ou le numéro du centre d’appel 338764990 et 784615050 pour toutes informations.



Tous les donateurs résidant dans des pays sans représentants désignés, sont priés de faire parvenir directement leurs contributions dans les comptes de l’association JAMA ATOUN NOUR ASSOUNIYA.



Elle invite par ailleurs toutes les bonnes volontés, Dahiras, familles, organisations , réseaux sociaux ou autres structures organisées qui désirent apporter une participation collective à mener des collectes en privé.



L’association invite enfin tous les fidèles à faciliter la mission en unifiant toutes les actions et démarches liées au projet pour plus de cohérence et de transparence.



La Cellule de Communication

Dakar, le 28 Septembre 2020