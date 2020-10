ATTENTAT À NICE : 3 MORTS DONT UNE FEMME DÉCAPITÉE

Une femme aurait été décapitée à Nice lors d’une attaque au couteau, ce jeudi 29 octobre, dans la basilique Notre-Dame de l’Assomption. Un bilan de trois morts est évoqué, d’autres victimes seraient blessées. L’auteur de l’attaque a été maîtrisé.











Une attaque au couteau à Nice. C’est le scénario d’un nouvel attentat qui semble se profiler à Nice ce jeudi 29 octobre 2020. Un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes, vers 9 heures ce matin, au sein de la basilique Notre-Dame de l’Assomption, en plein centre de la ville. Plusieurs médias évoquent une "femme décapitée" et deux autres victimes décédées. Des blessés sont aussi rapportés dont un qui se trouverait dans un état grave. Le Monde indique que "les polices nationales et municipales sont intervenues et l’auteur des faits a été interpellé". Le maire de Nice Christian Estrosi appelle les habitants à éviter le secteur. Le déminage est sur place et une sécurisation des lieux de culte est en cours dans toute la ville. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a ouvert une cellule de crise, le Premier ministre Jean Castex a quitté l’Assemblée où il se trouvait ce matin pour la rejoindre. Emmanuel Macron devait les rejoindre à 10h30, le chef de l’Etat se rend sur place, à Nice.



Un bilan de 3 morts. L’AFP chiffre le bilan à trois morts, citant une "source gouvernementale". Un bilan avancé également par plusieurs médias dont BFMTV, le Parisien, le Figaro et Nice Matin. Deux femmes auraient perdu la vie ainsi qu’un homme selon Le Figaro.



Les victimes, une femme décapitée. On en sait encore peu sur les victimes. Plusieurs médias évoquent "une femme décapitée" dont le corps "a été retrouvé dans l’église". Le maire de Nice l’a confirmé. Une seconde victime aurait "perdu la vie dans la rue, alors qu’elle cherchait à se réfugier dans un café voisin", indique le Figaro. La troisième serait un homme, le gardien de l’église, selon le maire de Nice.



L’auteur de l’attaque interpellé. "L’assaillant a été interpellé 10 minutes plus tard par la police, qui a dû ouvrir le feu pour le maîtriser", indique Europe 1. Le Monde rapporte lui aussi que l’auteur de l’attaque aurait été interpellé. Il aurait été blessé lors de son interpellation, ajoute France Info et serait selon le député des Alpes Maritimes Eric Ciotti "en urgence absolue (et) transporté à l’hôpital Pasteur". Le profil de l’assaillant est encore flou, mais l’hypothèse de l’islamiste radical est avancée. "L’auteur n’a pas arrêté de répéter Allah Akbar devant nous au moment où il était médicalisé", a indiqué le maire de Nice Christian Estrosi devant les caméras.



L’attentat privilégié. La piste de l’attentat dans un lieu de culte, avec un mode opératoire proche de l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier, est donc privilégiée. Alors qu’il achevait un discours sur la situation sanitaire à l’Assemblée, le Premier ministre Jean Castex a demandé une minute de silence. Le président de l’Assemblée Richard Ferrand a d’ores et déjà mentionné "un attentat d’une gravité extrême". C’est aussi ce que le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, a évoqué en parlant d’une "attaque terroriste" à la sortie du Palais Bourbon. Christian Estrosi a déclaré que Nice "était de nouveau victime de victime de l’islamo-fascisme". Preuve que la nature de l’attaque fait peu de doutes, le parquet national antiterroriste est saisi pour "assassinat en lien avec une organisation terroriste".



Un lieu de culte visé. Notre-Dame de Nice, achevée en 1868, est la plus grande église de la ville de Nice. Elle est située sur l’avenue Jean-Médecin, en plein coeur de la cité azuréenne. Elle a été classée comme basilique en 1978. En plus des premiers indices, c’est donc un lieu de culte qui semble avoir été visé par l’auteur de l’attaque.