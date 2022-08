ATÉPA POURRA-T-IL POUSSER MACKY SALL À CHANGER D’AVIS ?

Récemment en discussions avec le président Macky Sall, Pierre Goudiaby Atépa a suggéré à ce dernier la transformation du projet Brt en Tramway. Autrement dit, « un système de véhicules à propulsion électrique conçu pour rouler sur des rails fixes tout en partageant l’espace routier avec les autres automobiles et même les piétons ». Une proposition révolutionnaire que l’architecte a posée sur la table, à bord de l’avion présidentiel, au cours du dernier déplacement du chef l’État dans la sous-région, a appris Bès bi. Des contours de cette mutation, il nous revient que l’ingénieur de renom aurait jugé plus adapté le Système léger sur rail (Slr), que constitue le Tramway par rapport au Brt sur le corridor Petersen-Guédiawaye.



En guise de démonstration face au chef de l’État, Pierre Goudiaby Atépa s’est non seulement appesanti sur le montage financier du premier projet mais aussi sur les limites de sa future exploitation. Le Tramway qui, en tant métro, selon l’entrepreneur économique, « offre un niveau de coût total aussi compétitif que le Brt estimé à 300 milliards et aurait la capacité de transporter plus de 30 mille passagers par heure et sur sens ». Au terme du diagnostic de l’ingénieur architecte, confie que le Président Macky Sall a été séduit par la « pertinence » du nouveau projet.