APR: Thérèse FAYE revient sur les incidents au Palais présidentiel

SENXIBAR- Après le spectacle désolant devant les grilles du palais présidentiel mettant en cause les étudiants apéristes, la directrice de l'agence nationale de la case des tout-petits(ANCTP) revient sur les événements qui ont fait les choux gras de la presse, hier.

Suite aux incidents survenus mercredi dernier au Palais de la République, la coordinatrice nationale de la Convergence des jeunesses Républicaines (COJER) a demandé à ses camarades de parti de s’armer de valeurs comme la discipline, le respect de l’autre et d’accepter les modalités mises en place lors des réunions. Selon Thérèse Faye Diouf, l’idée était que les cinq candidats envoient chacun une liste de huit personnes à Pape Samba Diop. «Mais, il s’est trouvé que deux des cinq candidats ont mobilisé des cars que tout le monde a vu devant les grilles du Palais de la République», dit-elle dans les colonnes de l'AS. A l’en croire, il fallait respecter les modalités de la rencontre avec le président de la République, à savoir accepter le choix des jeunes invités qui sont au nombre de 50. «C’est très normal que les forces de l’ordre réagissent, au vu de la situation qui prévalait au Palais pour restaurer l’ordre», soutient Thérèse Faye qui promet d’accompagner ces jeunes militants de l’ARP pour soigner l’image du parti et de leur leader, Macky Sall. «On peut positiver ces événements, car l’esprit, n’était pas de faire du mal au parti», explique-t-elle.

AAD Senxibar

