Politique

APPEL: Alioune Tine invite au respect de l'indépendance de la Justice

SENXIBAR-La sortie du président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) pour dénoncer la «Grande emprise de l'Exécutif sur la justice » n’a pas laissé indifférent l’ancien président de la Raddho, Alioune Tine. Lors que des Sénégalais condamnent le mutisme des populations sur cette situation, le directeur exécutif d’Amnesty international pour l’Afrique de l’ouest et du centre Alioune Tine pense qu’il faut plutôt craindre ce silence écrit le quotidien l'AS. Dans ses tweets, Alioune Tine prévient : «il faut se méfier de ce pays quand c'est trop calme et quand on accumule carrière après, c'est une éruption volcanique ». A l’en croire, si on tient au renforcement de l'Etat de droit, l'exécutif doit absolument cesser d'inféoder les institutions démocratiques. Alioune Tine exhorte le régime de Macky Sall à respecter l'indépendance de la justice, renforcer le pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale et l'indépendance de la presse publique.

AAD Senxibar

