ANALYSE: MANÉ-FIRMINO-SALAH, une filiation germanique

Le trio d’attaquants de Liverpool, composé du Brésilien Firmino et des deux stars africaines Mohamed Salah et Sadio Mané, ont en commun une filiation technique germanique, avant d’évoluer sous les ordres du technicien allemand Jürgen Klopp.



"Avant de débarquer en Premier League, ils ont évolué sous les ordres d’entraîneurs allemands tous très proches de Klopp dans la philosophie de jeu", note France football dans son édition de mardi.



‘"Ralf Rangnick qui dirigeait Hoffenheim quand Firmino y a signé en janvier 2011, Roger Schmidt, à Salzbourg (Rangnick y était manager général) quand Mané y arriva en 2012 et Heiko Vogel, premier mentor de Salah au FC Bâle, la même année", relève FF.



Selon l’hebdomadaire spécialisé, cette filiation germanique "est trop flagrante pour n’être qu’un hasard sachant que Klopp avait déjà essayé de signer son Fab Three à Dortmund".



"Ils sont bons ensemble et savent qu’ils ne sont pas grand-chose l’un sans l’autre", commente le technicien allemand.



A eux trois, Salah, Firmino et Mané pèsent 89 buts et 35 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, souligne France Football, rappelant que les 31 buts marqués par ce trio en C1 n’ont été égalés par aucun autre club.



Samedi ce trio sera peut-être opposé en finale de la Ligue des champions à l’autre trio madrilène composé de Benzema-Bale-Benzema et qui a perdu de son allant depuis quelque temps.