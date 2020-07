ALERTE DES NATIONS UNIES SUR LA RECRUDESCENCE DES ACTIVITÉS CRIMINELLES AU SÉNÉGAL

Le département de Sécurité des Nations Unies sonne l’alerte. Selon la conseillère en Chef à la Sécurité pour le personnel de l’Onu résident au Sénégal, Corinne Héraud, il y a une recrudescence de la violence suite à la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu y afférent.



Ainsi, suite à ce constat, la Conseillère en chef à la Sécurité pour le Système des Nations Unies (SNU) Sénégal a appelé tout le personnel du SNU à une vigilance extrême lors de leurs déplacements dans le pays, à travers une alerte de Sécurité parvenue à Emedia.



Dans le document, on note l’inquiétude de Corinne Héraud : « Avec la levée de l’Etat d’Urgence et du couvre-feu, l’UNDSS enregistre une forte recrudescence des incidents criminels impactant le personnel des Nations Unies : vols à l’arrachée dans la rue, cambriolages des résidences... Ces phénomènes sont connus et les moyens de limiter votre exposition, et celle des membres de votre famille, vous ont été signalés par le passé », a-t-elle mentionné.



Elle préconise pour le personnel du SNU, entre autres, de marcher avec leur sac sur l’épaule opposée à la route pour éviter l’arrachage, de verrouiller leurs portières de véhicule, de sécuriser leurs résidences la nuit...