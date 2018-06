Société

AGRICULTURE: Papa Abdoulaye SECK garde l'espoir pour l'autosuffisance en riz

SENXIBAR- Pape Abdoulaye Seck, dit garder l’espoir que ‘’l’autosuffisance en riz est bien possible et réalisable’’ au Sénégal, grâce à ‘’l’engagement, la détermination et le dynamisme’’ des acteurs de cette filière. Les propos du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural ont été rapportés par l'APS,







Au terme d’une visite dans les rizières de la région de Saint-Louis, ce week-end, Papa Abdoulaye Seck s’est réjoui de la quantité et de la qualité des rendements obtenus par les producteurs. ‘’Cela démontre que l’autosuffisance en riz est bien possible et réalisable au Sénégal’’, a-t-il dit. ‘’Le gouvernement a fait beaucoup d’efforts dans l’agriculture, au profit des organisations paysannes (…) en mettant à leur disposition des semences, des intrants et du matériel agricole moderne’’, a ajouté M. Seck. Il a visité les rizières en compagnie du gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, des directeurs généraux de la SAED et de l’ISRA, qui fournissent un encadrement technique aux producteurs de riz. Pape Abdoulaye Seck dit avoir pris conscience de l’‘’angoisse’’ et des ‘’inquiétudes’’ des producteurs confrontés aux ‘’oiseaux granivores, qui ravagent les récoltes de riz’’. La Direction de la protection des végétaux sera mise en branle pour mettre les récoltes à l’abri de la ‘’présence massive’’ de ces oiseaux, a-t-il assuré. Les producteurs l’ont interpellé sur les prix du riz et ont réclamé un accès facile aux crédits bancaires, ainsi que l’aménagement de ‘’pistes de production’’ pour faciliter l’écoulement des récoltes. Ils ont demandé au ministre de leur fournir encore du matériel agricole et de mettre à leur disposition des magasins de stockage. ‘’Des pistes de productions seront aménagées dans la vallée du fleuve’’, a promis M. Seck aux riziculteurs, prenant l’engagement de les doter de 20 magasins de stockage. Un comité sera mis en place, sous la direction du gouverneur de Saint-Louis, pour s’occuper du ‘’fonds de commercialisation’’ du riz et de l’achat de matériel agricole, selon Papa Abdoulaye Seck. Il a visité les rizicultures de Ross-Bethio, de Pont Gendarme, ceux du marabout Serigne Moussa Nawel Mbacké et de Serigne Thierno Bassirou Tall.

