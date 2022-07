AFTU SIGNE UNE CONVENTION DE 25 MILLIARDS AVEC 3 BANQUES PANAFRICAINES

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de renouvellement du parc de véhicules de transport public urbain à Dakar, l’Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu) a signé hier une convention de 25 milliards de FCFA avec Orabank, Fbn Bank et la Banque de Dakar (Bdk). Selon les acteurs du secteur, ce montant a été calé sur le besoin du renouvellement.



« En réalité, une partie du parc de l’Aftu a beaucoup vieilli. Entre 2005 et 2010, nous avons à peu près 900 bus renouvelés. Donc, ce n’est pas une augmentation de capacité de l’Aftu, c’est le rajeunissement dans la capacité de l’Aftu. Ce qui fait qu’au bout de l’opération, nous aurons un parc totalement rajeuni », a dit le maître de cérémonie. Quant aux directeurs et représentants des trois banques, ils se sont félicités de cette opération qui, selon eux, témoigne de la bonne qualité de leurs relations avec les divers intervenants.



D’après le directeur général de Fbn bank, Omar Dioume, cette transaction est cruciale dans sa carrière. « Nous avons eu à financer des opérations durant notre carrière. Cette transaction est la plus importante de par sa dimension sociale et il va avoir un impact considérable sur la vie des populations. La leçon à tirer de cette transaction est que si nous, Africains, nous croyons en nous, si nous sommes décomplexés, rien ne peut nous empêcher de réaliser nos projets », a déclaré M. Dioume. Pour le directeur général du Cetud, Thierno Aw, 25 milliards pour financer 1000 bus, cela veut dire que le programme de l’Aftu a atteint un niveau de maturité lui permettant de répondre à ses objectifs sociaux, économiques et environnementaux. « Ça contribue à réduire les contraintes de mobilité et l’impact environnemental des transports », a-t-il ajouté.



L’Aftu a été créée par l’Etat du Sénégal avec l’appui de la Banque mondiale, dans le cadre d’un programme pour le renouvellement du parc de minibus de transport urbain de la région de Dakar. Elle a réussi par le passé à obtenir des financements par des banques sénégalaises. « Vous avez pris le risque de nous prêter cette somme. Nous vous garantissons notre capacité à la rembourser », a promis le président de l’Aftu, Mbaye Amar.