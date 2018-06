Economie

AFRIQUE: Amadou BA salue les ’’bonnes performances’’ de l’UEMOA

L’Union économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest a enregistré de "bonnes performances" nonobstant les menaces terroristes au Burkina Faso, au Niger et au Mali, a salué vendredi, le président du Conseil des ministres de l’instance régionale, le ministre sénégalais de l’Economie et des Finances Amadou Bâ.



